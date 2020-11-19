Украинская Dj Nana Анастасия Кумейко, которая раньше выступала в группе Nikita, впечатлила фигурой во время «грязного» танца
Как сообщает Politeka, кадры были обнародованы в Instagram звезды.
«С днем рождения», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на кадрах знаменитость в «невидимом» наряде, элегантно демонстрируя формы во время танца. При этом поклонников Кумейко решила избавить от возможности что-либо сказать, выбросив кадры у себя на странице в Stories.
Однако можно заметить, что знаменитость явно не стеснялась демонстрировать упругие формы во всей красе.
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До этого мы рассказывали, что украинская Dj Nana Анастасия Кумейко, которая раньше выступала в группе Nikita, впечатлила красотой в одном кружеве
«Что-то я запамятовала, а какой сегодня день?» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Кумейко позирует в кружевном белье, элегантно «сдавив» упругие формы. Это привело в настоящий восторг ее поклонников, которые буквально "взорвались" от увиденного.
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