Украинская Dj Nana Анастасия Кумейко, которая раньше выступала в группе Nikita, впечатлила фигурой во время «грязного» танца

Как сообщает Politeka, кадры были обнародованы в Instagram звезды.

«С днем рождения», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах знаменитость в «невидимом» наряде, элегантно демонстрируя формы во время танца. При этом поклонников Кумейко решила избавить от возможности что-либо сказать, выбросив кадры у себя на странице в Stories.

Однако можно заметить, что знаменитость явно не стеснялась демонстрировать упругие формы во всей красе.

До этого мы рассказывали, что украинская Dj Nana Анастасия Кумейко, которая раньше выступала в группе Nikita, впечатлила красотой в одном кружеве

«Что-то я запамятовала, а какой сегодня день?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Кумейко позирует в кружевном белье, элегантно «сдавив» упругие формы. Это привело в настоящий восторг ее поклонников, которые буквально "взорвались" от увиденного.

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