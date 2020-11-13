Украинская Dj Nana Анастасия Кумейко, которая раньше выступала в группе Nikita, впечатлила красотой в одном кружеве
Как рассказывает Politeka, фотографией красотка поделилась у себя на странице в Instagram.
«Что-то я запамятовала, а какой сегодня день?» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Кумейко позирует в кружевном белье, элегантно «сдавив» упругие формы. Это привело в настоящий восторг ее поклонников.
«День, когда мои мысли покинули чат», «это настоящий пожар», «прекрасные формы», это уже не важно», «я думал, это Моника Белуччи», «ух ты, огонь баба», «Можно я от молю свои грехи? Если не успел когда вы были в NikitA , то я готов сейчас», - пишут они.
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Как сообщалось до этого, экс-участница группы "Nikita" Анастасия Кумейко порадовала соблазнительным танцем.
Красотка разместила в сториз на странице в "Инстаграм" новое видео в своей традиционной рубрике "Танцы с холодильником". Она предстала перед поклонниками на кухне в коротком черном халате и полотенцем на голове - вероятно, исполнительница едва вышла из душа.
Напомним, соблазнительная экс-Nikita эффектно развалилась в кресле, распахнув пиджак: «Давайте начнем с…»
Как сообщала Politeka, развратную экс-участницу группы Nikita в прозрачном платье застали за утехами с мужчиной: «Хозяин».
Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко едва не утонула на глазах у родителей, подробности драмы: "Подошла...".