Украинская Dj Nana Анастасия Кумейко, которая раньше выступала в группе Nikita, впечатлила красотой в одном кружеве

Как рассказывает Politeka, фотографией красотка поделилась у себя на странице в Instagram.

«Что-то я запамятовала, а какой сегодня день?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Кумейко позирует в кружевном белье, элегантно «сдавив» упругие формы. Это привело в настоящий восторг ее поклонников.

«День, когда мои мысли покинули чат», «это настоящий пожар», «прекрасные формы», это уже не важно», «я думал, это Моника Белуччи», «ух ты, огонь баба», «Можно я от молю свои грехи? Если не успел когда вы были в NikitA , то я готов сейчас», - пишут они.

Как сообщалось до этого, экс-участница группы "Nikita" Анастасия Кумейко порадовала соблазнительным танцем.

Красотка разместила в сториз на странице в "Инстаграм" новое видео в своей традиционной рубрике "Танцы с холодильником". Она предстала перед поклонниками на кухне в коротком черном халате и полотенцем на голове - вероятно, исполнительница едва вышла из душа.

Напомним, соблазнительная экс-Nikita эффектно развалилась в кресле, распахнув пиджак: «Давайте начнем с…»

Как сообщала Politeka, развратную экс-участницу группы Nikita в прозрачном платье застали за утехами с мужчиной: «Хозяин».

Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко едва не утонула на глазах у родителей, подробности драмы: "Подошла...".