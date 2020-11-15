Украинская Dj Nana Анастасия Кумейко, которая раньше выступала в группе Nikita, впечатлила формами в облегающем наряде

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Британские ученые доказали, что обладательницы украшений с бриллиантами живут на 27% счастливее и на 16% дольше 💎💍 Решила немного продлить свою счастливую жизнь», - говорится в сообщении.

Уточним, что на ролике Кумейко, обвешанная драгоценностями, застыла в соблазнительной позе. На руках у знаменитости кольца, на шее колье, а в зубах красотка держит кольцо.

«Какой кайф», «это настоящий пожар», «это явно лучшее, что я у тебя видел за сегодня», «великолепно выглядишь. А этот взгляд – ох…», «почему бы и нет, если есть возможность», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, Кумейко впечатлила поклонников формами, нарядившись в кружево.

«Что-то я запамятовала, а какой сегодня день?» - говорится в сообщении.

На фотографии знаменитость в кружеве, элегантно демонстрируя прелести во всей красе.

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