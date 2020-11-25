Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя и рассказала о разборках

На фото Кумейко показалась топе с большим декольте и полотенце на голове. Анастасия лежала на подушке и смотрела прямо в объектив камеры. Но сложно было смотреть на лицо красотки, ведь пышный бюст приковывал к себе взгляд. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Опять я индийская принцесса. Приехала на разборки с новеньким другом", - подписала фотографию Кумейко.

Фанаты не ставили лайки под публикацией и не смогли оставить комплименты для красотки, так как кадр был выброшен в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется добавить: "Наслаждайтесь".

Сообщалось, что украинская Dj Nana Анастасия Кумейко похвасталась фигуристой подружкой в одном бикини, с которой отдыхала на море.

«Моя козочка», - говорится в сообщении.

Уточним, что снимок был сделан во время отдыха знаменитости с друзьями в Таиланде. Подруга знаменитости, как сама рассказала девушка, «сгорела» буквально на следующий день. Из-за этого ее пришлось срочно мазать кремом от солнечных ожогов.

Мы писали, что бывшая солистка женской группы Nikita Анастасия Кумейко восхитила новым образом на фото.

Так, на одном из последних снимков, артистка решила показать своим поклонникам кадр, сделанный во время съемок ее нового клипа.

Анастасия в белом платье нырнула в воду, изображая, по всей видимости, русалку.

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