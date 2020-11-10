Украинская певица и экс-участница группы "Nikita" Анастасия Кумейко порадовала соблазнительным танцем

Как передает Politeka.net, знаменитая красотка разместила в сториз на странице в "Инстаграм" новое видео в своей традиционной рубрике "Танцы с холодильником". Она предстала перед поклонниками на кухне в коротком черном халате и полотенцем на голове - вероятно, исполнительница едва вышла из душа.

В ролике Анастасия Кумейко сначала выпила что-то из чашки и пожаловалась на соседей, которые начали шуметь с 9 часов утра. Затем она пустилась в пляс, сверкая обнаженными ногами. Напоследок певица плавно повернулась, прижалась руками к холодильнику и повиляла ягодицами на камеру - ей определенно есть чем потрясти.

"Настроение соответствующее. Вроде проснулась, но еще бы поспала".

Ранее Анастасия Кумейко предстала перед поклонниками в еще более пикантном облике. Она нарядилась в красивое белье с прозрачными вставками. Изюминкой стал корсет телесного цвета, который практически слился с кожей звезды. Декольте получилось настолько рискованным, что бюст обладательницы едва ли не выскакивал наружу.

"Утро понедельника. Просто выспалась, попила водичку с куркумой и медом и... Вуаля 😅 Всем продуктивной рабочей недели ❤️", - пожелала Анастасия Кумейко пользователям соцсети в описании.

Напомним, соблазнительная экс-Nikita эффектно развалилась в кресле, распахнув пиджак: «Давайте начнем с…»

Как сообщала Politeka, развратную экс-участницу группы Nikita в прозрачном платье застали за утехами с мужчиной: «Хозяин».

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