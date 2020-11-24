Знаменитий український танцюрист і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма детально розповів, як почувається після перенесеної операції і що його чекає далі

Як передає Politeka.net, про це хореограф повідомив у себе в Instagram.

"Прилетів, зловив, отямився - гіпс!",- пожартував танцюрист про те, як отримав травму.

За його словами, операція пройшла за планом. При цьому танцюрист зазначив, що в Інституті травматології та ортопедії не вперше, так що відчував себе як вдома.

"Далі 4-5 тижнів в гіпсі і ще більше-реабілітація. Поки боляче. Танцювати-буду! Погоджуватися на авантюри – ні», - зазначив Яма.

Нагадаємо, нещодавно Влад Яма з дружиною лілією і сином Леоном тиждень відпочивали в ОАЕ. Через поїздку у хореографа не було достатньо часу для підготовки до виступу на "Танцях з зірками".

Номер з Юлією Саніною та Дмитром Жуком яма репетирував тільки раз. А під час виконання номера в ефірі шоу хореограф отримав травму.

У танці була підтримка, коли один партнер підкидав партнерку над головою, а другий ловив. Неприємність трапилася в той момент, коли Яма невдало зловив Саніну. Хореограф почув хрускіт в кисті, потім відчув сильний біль і зрозумів, що справи погані.

У судді шоу були підозри на перелом, але рентгенівський знімок показав, що це не так. Однак хореографу все ж знадобилася операція. Її зробили в понеділок.

Нагадаємо, що Влад Яма зізнався в помилці з дружиною Лілією, шлюб опинився під загрозою: "для дівчини це важливіше".

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