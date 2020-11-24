Знаменитый украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма детально рассказал, как чувствует себя после перенесенной операции и что его ждет дальше

Как передает Politeka.net, об этом хореограф сообщил у себя в Инстаграм.

«Прилетел, поймал, очнулся - гипс!», - пошут танцор о том, как получил травму.

По его словам, операция прошла по плану. При этом танцор отметил, что в Институте травматологии и ортопедии не впервые, так что чувствовал себя как дома.

«Дальше 4-5 недель в гипсе и ещё больше - реабилитация. Пока больно. Танцевать - буду! Соглашаться на авантюры – нет», - отметил Яма.

Напомним, недавно Влад Яма с женой Лилией и сыном Леоном неделю отдыхали в ОАЭ. Из-за поездки у хореографа не было достаточно времени для подготовки к выступлению на "Танцях з зірками".

Номер с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком Яма репетировал только раз. А во время исполнения номера в эфире шоу хореограф получил травму.

В танце была поддержка, когда один партнер подбрасывал партнершу над головой, а второй ловил. Неприятность случилась в тот момент, когда Яма неудачно поймал Санину. Хореограф услышал хруст в кисти, затем почувствовал сильную боль и понял, что дела плохи.

У судьи шоу были подозрения на перелом, но рентгеновский снимок показал, что это не так. Однако хореографу все же понадобилась операция. Ее сделали в понедельник.

Напомним, что Влад Яма признался в ошибке с женой Лилией, брак оказался под угрозой: "Для девушки это важнее".

Как сообщала Politeka, Влад Яма на редком фото с женой и сыном удивил сходством с Джиганом: "Семейка Аддамс!".

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