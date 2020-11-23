Знаменитый украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма пережил операцию

Как передает Politeka.net, об этом он рассказал у себя в Инстаграм. Как известно, на одном из эфиров шоу Яма исполнял сложный трюк в танце с Юлией Саниной, в результате которого повредил палец. После танца его увезла скорая. В понедельник звезде делали операцию.

Влад делился сторис до операции, в которых его настроение было боевым и уверенным.

После Яма опубликовал видео, в котором рассказал, что уже находится в палате и отходит от наркоза. Он отметил, что все прошло по плану. Влад показал забинтованную руку, добавив, что пока не чувствует ее.

Однако чуть позже настроение хореографа изменилось. Он отметил, что наркоз отошел, пальцы начали шевелиться, но появилась очень неприятная боль. Когда Яма говорил это, было видно, что чувствует он себя неважно.

«Короче, боль нарастает. Можно поехать домой, но возможно ночью будут проблемы со сном. Или остаться, уколоть кое-что покрепче и крепко спать в больничке», - рассказал Яма в последнем сторис.

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Напомним, что Влад Яма признался в ошибке с женой Лилией, брак оказался под угрозой: "Для девушки это важнее".

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