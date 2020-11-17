Судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма признался, что едва не лишился семейного счастья из-за любви к поклонницам

Как сообщает Politeka.net. в сентябре он отметил пятилетний юбилей брака с супругой Лилией, за которой очень долго ухаживал. В программе "Ж F*CKTOR" Влад Яма поделился откровениями о проблемах в личной жизни.

До свадьбы хореограф всречался со своей половинкой около семи лет. По словам Влада, Лилия часто намекала на то, чтобы узаконить их отношения, но сам он долго противился. Как оказалось, танцор не хотел лишаться свободы, опасаясь потерять поклонниц. Тогда Яма думал, что женатый человек будет не так интересен женской аудитории.

"Для девушки это важнее, чем для мужчины. На каком-то этапе я думал, что поклонницы куда-то исчезнут", – признался звезда украинского телевидения. - "Но сейчас я понимаю, что это была большая ошибка и заблуждение".

Из-за этих страхов знаменитость мог вообще никогда не согласиться на брак, однако в итоге решился и сыграл свадьбу с Лилией. Сейчас Влад Яма счастлив в браке и вместе с женой воспитывает сынишку Леона. Супруги часто выкладывают в соцсетях фотографии семейной идиллии.

Накануне Влад Яма показал в "Танцях з зірками" номер с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком, во время время выступления судья шоу повредил руку, после чего отправился в больницу. Позже жена танцора, Лилия, сообщила, что перелома у него нет. В социальных сетях она показала самого Влада с перебинтованной рукой, который сохраняет бодрое расположение духа.

Напомним, что Влад Яма из "Танців з зірками" показал подросшего сына, жена Монатика не удержалась: "Прекрасные!".

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