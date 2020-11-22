Известный украинский хореограф и судья «Танців з зірками» Влад Яма поделился семейным фото с женой и сыном

На снимке Влад и Лилиана держат за руки пятилетнего сына Леона, передает Politeka.net.

При этом глава семейства идет вперед, Лилиана стоит сзади, а у ребенка такой вид, будто он не знает, с кем из родителей остаться. Отметим, что все трое – в очень стильных нарядах. На Владе – черный кожаный жилет и кожаные брюки такого же цвета. Его супруга – в кожаных ботфортах, черном платье, юбка которого состоит из кожаных шнурков, а ветер оголяет бедро, и черных полуперчатках. На мальчике – черная футболка и штаны в тон.

Фото сделано в дубайской пустыне, поскольку семья улетела на отдых в Объединенные Арабские Эмираты.

«Мои поддержка, опора и Любовь!..❤️ @liliya_yama. Завтра - непростой день... Но вместе мы пройдём через всё!..🤗», – подписал фото хореограф.

В комментариях фолловеры бросились поздравлять пару с Днем сына и желать всего наилучшего.

«Выглядит так, будто Влад идет от семьи и тянет малого, а мама не хочет, а малыш не знает, чего хочет))) 😅», «Поздравляю с праздником Днем сына!», «Влад, Вы тоже мамын сын, поэтому Вас и Лео с праздничком!!! Пусть Ваша мама и Лилианочка будут всегда здоровы и жизнерадостны.... Держим за Вас кулачки, операция должна быть не сложная, всё будет хорошо, мы с Вами....💪💋», – пишут в комментариях поклонники.

Были и те, кто сравнил семью с героями мультфильма, а Влада – с российским репером Джиганом.

О какой именно операции идет речь, Яма не уточнил. Как известно, во время съемок очередного выпуска шоу «Танці з зірками» судья шоу получил именно в тот момент, когда неудачно поймал Юлию Санину во время исполнения номера. Хореограф услышал хруст в кисти, затем почувствовал сильную боль и понял, что дела плохи.

Напомним, Влад Яма показал, как травмировался на "Танцях з зірками", видео инцидента с Саниной: «Услышал хруст…».

Как сообщала Politeka, страстная жена Ямы в мини-шортах показала, как не дает мужу расслабляться.

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" признался в ошибке с женой Лилией, брак оказался под угрозой: "Для девушки это важнее".