Відома модель Хільде Осланд, яка стала найкрасивішою жінкою в світі за версією чоловіків, показала себе і розповіла про вівторок

На фото Хільде сиділа в теплій кофті і трусиках. Красуня вирішила не надягати штани, а одну ніжку загнула. Осланд залізла на кухонний стіл, роблячи кадр максимально жарким. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Комфортні вівторки", - написала зірка під фото.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Омг така красива", "завжди виглядаєш так смачно", " Хільде замість вечері?", "Гарне обличчя", " ти прекрасна!!", "Хороша картинка, ти приголомшлива", "ти шикарний малюк", "Ти виглядаєш приголомшливо, Хільде", "чудове фото", "ти така чарівна і така мила", "у тебе красива посмішка", "Добрий день", "дуже мило, у тебе такий унікальний вигляд, що це майже заворожує, продовжуй", "про таких пишуть пісні".

Повідомлялося, що Норвезька модель Хільде Осланд в бікіні з сіточкою захопила шанувальників.

Як видно на фото, не так давно Осланд вдалося порадувати шанувальників стильним чином. Дівчина одягла білий купальник на тонких зав'язках і доповнила його в'язаною білою сіточкою з великими клітинами.

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