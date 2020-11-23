Норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", устроила роскошный зимний отдых на горнолыжном курорте

Хильде старается показывать в своем профиле в Инстаграм только самые яркие, стильные и смелые фото. При этом девушка не стесняется подчеркнуть фигуру пикантными образами и взбудоражить публику благодаря удачному выбору бикини или спортивного костюма.

Так, в этот раз Осланд решила показать целую серию ярких фото из горнолыжного курорта, который она посещала вместе со своим возлюбленным, личность которого не раскрывает. Как оказалось, отправлялась на отдых Хильде еще до карантина и пока не имеет возможности повторить свою поездку, она решила напомнить о лучшем времени, когда развлекалась в Канаде:

«Поскольку мы не были / не сможем путешествовать какое-то время, вот вам небольшой взгляд на некоторые из моих любимых снежных фотографий, когда я была в Канаде 🇨🇦🍁», - написала Хильде.

Вот что отвечают в сети:

«Удивительно 😍❤️; спасибо за оскошь🔥; она как идеальный подарок🎀; Великолепно 😍🔥; Вау, просто великолепно; я влюбляюсь снова😍; Замечательно🔥; девушка, вы очень потрясающая💙💙; Красиво 😍; Великолепно 😍😍; Абсолютно великолепно 🔥🔥; Красиво 😘; Ультра красиво 💎; Такая красивая дорогая ❤️😍😍💋; Как ты в такой форме 😍; Прекрасный вид🙌🙌; ... мы скучаем по тебе 😎 🇨🇦; Мне нравится кремовый джемпер, который на тебе надет ❤».

Чтобы привлекать внимание к себе, Хильде надевает мини-бикини минималистичного дизайна без рисунков, но всегда с завязками, оригинальными аксессуарами и легким макияжем.

Как видно на фото, не так давно Осланд удалось порадовать поклонников стильным образом. Девушка надела белый купальник на тонких завязках и дополнила его вязаной белой сеточкой с крупными клетками. Блондинка выгодно выставила напоказ свои достоинства и при этом избежала лишней вульгарности.

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