Популярная норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", показала фигуру в стильном белье

Молодая знаменитость будоражит своими фото в социальной сети Инстаграм благодаря любви к фотосессиям в белье или на пляже, которые посещает в одних мини-бикини. Хильде ведет свой профиль достаточно ярко и не скрывает тело перед камерой. Стройная модель любит делать акцент на скромности даже в весьма открытых нарядах.

Так, на домашнем фото, на котором Осланд позировала в белье болотного цвета, ей удалось покорить жарким видом. Все дело в том, что позировала Хильде спиной к зеркалу, а потом показала не только бюст в тонком лифчике, но еще и ягодицы в бикини с высокими лямками.

Вот что пишут довольные кадром пользователи:

«Мне нравится такой вид💯🔥; Мммм, позволь мне сделать тебя главной моделью везде😍😍;, Какие активы !!! 👏😍; горячее белье ❤; Вы очень красивы😍; Amazeballs 🔥🔥🔥; Ах какая женщина; ты такая красивая 😍 и у тебя великолепное тело 😍; Так горячо; Вы кажетесь звездой, полной света, с красивыми формами и идеальными изгибами, очень красивой, соблазнительной и довольно привлекательной, и вскоре вы такая и есть; Совершенство 👌🏼».

Ранее мы писали, изначально Хильде получила образование экономиста, но работа по профилю ее быстро утомила и она решила заняться вокалом. Так, Осланд начала участвовать в песенных конкурсах и даже победила в одном, прославившись на всю страну.

В результате Хильде начали узнавать, а сама она завела Инстаграм и начала делиться впечатлениями о жизни. Спустя какое-то время девушка стала моделью и по сей день снимается в мужских журналах, показывает стильные кадры и удивляет нарядами. Большую часть времени девушка уделяет снимкам, поэтому все оны сделаны в одном стиле. Осланд показывает на них свое тело в бикини и без смущения демонстрирует достоинства, едва прикрыв тело.

Тем не менее, даже такие фото, как новые, вызывают положительную реакцию в сети. Стройная модель в синем костюме с аккуратным вырезом на топе и средней длинной юбки смогла подразнить видом, ведь ее образ был кокетливым и романтичным.

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