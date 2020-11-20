Популярная норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", порадовала кадрами в ярком купальнике

Молодая модель старается баловать поклонников кадрами довольно часто, при этом большинство из них она делает дома или же на побережье во время прогулки. Девушке нравится спортивный стиль, поэтому она также начала периодически рекламировать трендовую одежду и рассказывать о своих буднях.

Тем не менее, главный акцент на странице Хильде – это ее образы в бикини. Модель показывает их во всех возможных позах, вариантах и в разное время дня. Так как Осланд есть, чем восхитить, она выбирает купальники открытого дизайна, довольно крошечные и без лишних принтов.

На одних из своих недавних фото девушка покорила довольным видом в бикини ярко-оранжевого цвета со шнуровкой. Тонкие бретельки и отсутствие принтов на ткани сделали минималистичный образ довольно привлекательным, что и отметили поклонники модели под снимками:

«Любовь🙌; эта женщина такая смелая💞; Ты окрасавица и у тебя прекрасный босс😮😮😮🔥 Этот апельсин попсовый и классный одновременно; Превосходно; Прекрати! Ты собираешься разжечь огонь; Ваше тело идеально !!!Жарко и хорошо! наделено внешностью; Ты готовишься к постели?; какое бикини апельсиновое, ты выглядишь сексуально, горячее тело; Я так тебя люблю, ты такая красивая; блондинка в любви; Красивая и горячая, я имею в виду, такая горячая, так сильно тебя люблю❤».

Отметим, Хильде ведет свой профиль достаточно ярко и не скрывает тело перед камерой. Стройная модель любит делать акцент на скромности даже в весьма открытых нарядах.

Так, на домашнем фото, на котором Осланд позировала в белье болотного цвета, ей удалось покорить жарким видом. Все дело в том, что позировала Хильде спиной к зеркалу, а потом показала не только бюст в тонком лифчике, но еще и ягодицы в бикини с высокими лямками.

Вот что пишут довольные кадром пользователи:

«Мне нравится такой вид💯🔥; Мммм, позволь мне сделать тебя главной моделью везде😍😍;, Какие активы !!! 👏😍; горячее белье ❤Вы кажетесь звездой, полной света, с красивыми формами и идеальными изгибами, очень красивой, соблазнительной и довольно привлекательной, и вскоре вы такая и есть; Совершенство 👌🏼».

Напомним, самая горячая скандинавская модель восхитила упругостью тела в дерзком мини

Как сообщала Politeka, самая горячая скандинавская модель вскружила голову "холмами" в кружевном белье

Также Politeka писала, что скандинавская богиня Хильде Осланд довела до экстаза развлечениями на пляже