Известная модель Хильде Осланд, которую признали самой красивой женщиной мира по версии мужчин, показала, как любит проводить досуг

На фото Хильде позировала в клетчатой рубашке и белом топе. Звезда собрала волосы в хвост, а образ дополнила сумочкой и рваными джинсами. Осланд улыбалась и на нескольких кадрах похвасталась плоским животиком, задирая рубашку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Острее васаби", "здесь будут написаны ответы", "Восхитительное тело", "Ты очень ... очень ... красивая", "Безумно шикарно!", "Ты как всегда выглядишь потрясающе ответ означал бы весь мир. Вы в порядке? Я в тюрьме в Великобритании", "Безумная детка", "Всегда красиво", "Такая красивая улыбка", "Всегда красивая моя милая девушка", "Абсолютно красивая, горячая и великолепная", "Потрясающе красиво, как всегда".

Сообщалось, что популярная норвежская модель Хильде Осланд примерила голубой костюм и восхитила фанатов.

Стройная модель в синем костюме с аккуратным вырезом на топе и средней длинной юбки смогла подразнить видом, ведь ее образ был кокетливым и романтичным.

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