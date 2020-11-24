Переможниця "Холостяка-10" з Максом Михайлюком, Даша Ульянова, похвалилася красою на відвертому фото

Як передає Politeka.net, новий знімок з'явився на Instagram-сторінці гімнастки.

Дівчину попросили показати свою розтяжку, а також запитали про те, що вона вважає в собі найкрасивішим.

Ульянова відповіла на питання вражаючими кадрами.

Так, гімнастка вийшла на балкон і тримаючись за огорожу, показала розтяжку, якій позаздрить і балерина Анастасія Волочкова, яка дуже любить хвалитися своїми шпагатами при будь-якому зручному і незручному випадку.

Даша Ульянова нахилилася вперед, прогнулася і закинула ногу за голову. При цьому вона зазначила, що думала, ніби це вже нікому не цікаво.

А ось відповідь Ульянової на питання про найкрасивішою своєї деталі був більш пікантним. Вона опублікувала фото, на якому зображена оголеною. Дівчина на сидить, підтягнувши коліна до підборіддя. Вона дивиться в кард, злегка посміхаючись.

Даша Ульянова впевнена, що найкрасивіша її частина - це родимка на боці. На опублікованому фото її якраз можна добре роздивитися.

Нагадаємо, Даша з "Холостяка" пустилася у всі тяжкі після зради Макса Михайлюка: "друга Волочкова"

Також Politeka повідомляла, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою: "майбутня зірка"