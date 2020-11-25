Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала топ найсміливіших і зухвалих шпагатів під час відпочинку на Мальдівах

Анастасія вже кілька днів проводить відпустку на Мальдівах, куди поїхала з коханцем, особистість якого невідома, незважаючи на те, що балерина перебуває у відносинах більше року.

На своїй сторінці в Instagram зірка ділиться найсміливішими фото, на яких хвалиться райськими куточками для відпочинку на острові, а також показує недоречні і Відверті шпагати в до непристойності відкритих бікіні. З цього приводу представляємо вашій увазі топ найскандальніших шпагатів Волочкової на Мальдівах.

"Мій ранковий Мальдівський шпагат.😊 Я дуже дорожу цим елементом моєї професії, тому що розтяжка дісталася мені величезною багаторічною працею.🙏 І тепер цей # шпагатволочковой гармонійно і граціозно вписується в різних ситуаціях.😊🩰

Полетіти від вогкої погоди, холоду і дискомфорту ми прийняли рішення за пару днів, перш ніж опинитися в улюбленому мною райському місці!🌴 На Мальдівах я побувала 17 разів за 10 років..🌴 Ось так в шпагаті 😂 і на крилах любові я і прилетіла на цей чарівний острів», - пише балерина під постами в Instagram.

При цьому на анти-фанатських групах не перестають висміювати зірку:

"Де вона хвилі знайшла? Повний штиль!; Страус з пузенем тупає по воді; Ох, Зіна Зінаїдаааа искус спокусниця🤣; Ось це гренадер!!! Охренеть; Коротконіжка з плечима гренадера️; фантазія зашкалює🙉 🤦; як солдат на плацу️️; баба мужик!!!; Злісна самовдоволена зарозуміла баба; Олежка видихся схоже😆; люта жінка якась; Сильно видно різниця в довжині. Квіточка ледве прикритий; побачу я дно цієї фешнсторі або в дурку мене упакують раніше???; Іхтіандр, з пузом; Термінатор прямо, Старий мустанг"»

Також на нових фото Волочкова засвітила недбалий образ в непристойно-короткій сукні і засвітила при цьому білизну. А потім поділилася кадром в бікіні, позуючи на узбережжі і дивуючи нескладною фігурою з відсутністю талії незважаючи на тривалу дієту.

У незвичайному і вийшов з моди бікіні салатового кольору Анастасія спантеличила огрубілою фігурою, чим викликала хвилю насмішок в мережі.

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