Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе і розповіла про дієту

На фото Олена позувала в топі, який зав'язала на грудях, шортиках і великих чоботях. Зірка сиділа в кріслі, а в руках тримала тарілку зі спагетті. Омович залишила волосся розпущеним, а одну ніжку задерла, хвалячись тату на стегні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коли посадили на жорстку дієту, і почалася ностальгія за нормальною їжею.

P. S. Ви ж не проти архівчика? А то лікарняний контент думаю не особливо заходить", - написала Омович.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Фотошоп під рукою"," Зайве говорити, що я втратив дар мови"," Олена, вау, ти неймовірна"," хвацько і приголомшливо шикарно"," Красиво і ідеально", " Вау, це дуже красива дівчина, ти мені дуже подобаєшся ...", "Обожнюю", " а що з рукою??", "Одужуй швидше".

Повідомлялося, що відома київська модель Олена Омович посвітила бюстом в непристойно короткому топі.

Як видно на фото, багатьом сподобався кадр з Омович, що позує на тлі океану з непристойно-коротким топом, задертим на її бюсті. Біла майка з написом "Марвел" і червона Нижня білизна зробили образ Олени вельми провокативним, адже вона нічого не приховала.

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