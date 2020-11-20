Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала всю себя в белье из одних черных полосочек

Модель с неестественными пропорциями тела после нескольких пластических операций всегда привлекает внимание пользователей Инстаграм. Из-за того, что девушка совсем не скромничает, она фактически не цензурит кадры, демонстрируя тело во всей красе даже во время рекламы одежды.

Алена попросту расстегивает пуговицы или не надевает лифчик, чтобы показать идеальный бюст. Во время рекламы белья же Алена и вовсе не старается скрыть что-либо от внимательных поклонников. Как видно на новом фото, девушка в образе роковой соблазнительницы примерила лишь белье из одних черных полосок с сеточкой и тонким корсетом. Завершила свой образ Омович маской с заячьими ушками, показав тем самым довольно провокативный вид.

«😈 or 🐰? Спасибо магазину за то, что оперативно пошили мне боди как я хотела 🙈Он 1:1 как боди VS только мне его сшили по моим параметрам и не пришлось ждать долгую доставку с Америки 😍», - написала Алена.

Вот как отреагировали в сети:

«Beautiful; это тело идеально…; девушка, да оденьтесь вы наконец😲☺️; Красивая-прекрасивая😍; боже мой, она снова это сделала😍❤️; 😍 Flawless; Вауууу...., прикольно!!Наконец-то что-то стоящее, это очень соблазняет!!! 👍; То чувство когда моя родственница косит под тебя😂 даже татухи делает как у тебя😂; Как же на покойную бабу Любу похожа 😉; Ангелочек ты восхитительна прекрасна😍; Хороша🌸🌸🌸; Очень круто смотрится🤗».

Мы также писали, что девушка рекламирует одежду, она привыкла показывать что-то новое и иногда раздеваться на камеру, чтобы придать фото большей открытости и даже пикантности. Сама девушка этого не стесняется, ведь получить роскошное тело мечты ей помогла пластика и уколы красоты.

Поэтому модель заявляет, что не будет скрывать то, как изменилась. На представленном снимке видно, как выглядит ее бюст шестого размера после операций (раньше у Алены был нулевой размер), а также заметно, как удивительно плоско выглядит ее животик несмотря на то, что Алена не придерживается диет, а просто правильно питается, как она сама заявляет.

В розовом белье с кексами на бюсте модель выглядела правда необычно, ведь чаще она рекламирует более взрослые и открытые варианты нижнего белья.