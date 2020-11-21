Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, устроила фотосессию в постели в одном боди
Модель часто примеряет образы, которые совсем не скрывают ее достоинств. Алена всегда старается подчеркивать фигуру открытыми платьями с глубокими декольте, демонстрировать фигуру в мини-шортах и открытых топах, а также нередко снимается для рекламы в одном белье.
Благодаря пластике ягодиц и бюста, девушка может похвастаться внушительными формами, поэтому не скрывает те под мешковатой одеждой. Сама девушка не комплексует по поводу того, как она изменилась. Наоборот, Омович отмечает, что чувствует в таком теле себя намного комфортнее.
Как видно на фото, стройная красотка выглядит и правда необычно, а ее формы сразу же обращают внимание к себе, так как полный образ Алены выглядит словно кукольный. В черном кружевном боди девушка позировала на белой постели, вызвав бурю из комментариев в сети.
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Вот что пишут поклонники:
«Абсолютно броский вид и шикарное тело дамы; Вы слишком красивы ... прекрасны и великолепны! ♥ какая интрига ️😍; Спасибо за красоту Алена; Какой у тебя цвет волос?; Короче, фуфло; Прикольное нижнее белье😍; Увеличить никогда не поздно🌹🌹🌹; Вкусное сладкое тело; Вы доказали, что Совершенство на самом деле может быть лучше; Эй, детка, займись ракушками и зеркалами».
Ранее мы писали, что девушка не боится экспериментировать с образами и часто меняет имидж. Все дело в том, что Алена сделала бюст и ягодицы, поставив имплантаты. Благодаря хирургическому вмешательству Омович поняла, что готова менять себя так, как ей будет комфортно.
Поэтому девушка довольно часто меняет прическу, цвет волос и увеличивает губы так, как ей нравится. Также Омович очень часто ходит в солярий, поэтому к косметологу ей приходится ходить довольно много, чтобы не испортить кожу.
На фото видно, что в своих стремлениях изменить себя Алена не одна такая – рядом с ней позировала ее стройная подружка модель. Обе красотки рекламировали одежду экстремальной длинны и порадовали образами в белых топах с рукавами и без, причем под ними даже не было лифчиков, что вызвало негодование у некоторых пользователей сети.
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