Відома актриса Тетяна Кравченко, зірка серіалу "Свати", здивувала несподіваним образом

Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

Кравченко зображена з копицею коротких яскраво-рудих кучерів. Її губи нафарбовані насичено червоно помадою. А на шиї зв'язка бус.

У Мережі активно коментують незвичний глядачам "Сватів" образ артистки. Її навіть порівняли з Примадонною.

"Це не ваш образ! 😂 ", "Руда бестія», «Ну, не Примадонна», «Вогонь жінка», «в будь-якому образі прекрасна», «Образ супер😍❤️», «Вау», «вогняна бестія», «Супер - леді», «як завжди, клас», «Веселенько», "Бомбезно", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше Кравченко зізналася, що перенесла почуття до свого серіального чоловіка Івана Будька (Федора Добронравова) в реальну де було багато постільних сцен.

Кравченко зізналася, що Доронравов відкинув її залицяння, за що вона вдячна, адже їм вдалося залишитися друзями.

Нагадавши, задоволена Валюха з "Сватів" викликала фурор елегантним чином, фото перетворення.

А ще Politeka писала, що Валюха, Женька, Добронравов та інші зірки "Сватів" порадували фото, де вони всі разом.

Також Politeka повідомляла, що радісна Кравченко зі "Сватів" підкорила квітучим виглядом з чарівним красенем.