Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко умилила поклонников трогательным фото с малышом

Счастливое фото актрисы, которая запомнилась многим как Валюха из «Сватов», появилось на одной из ее фан-страниц в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Кравченко сидит на лавочке в парке на фоне небольшого водоема. Судя по серому пальто актрисы, дело происходит осенью. При этом актриса сидит в юбке, которая оставляет открытыми ее колени.

Кравченко держит в руках милого щеночка, который тянется к актрисе и лижет ее лицо. Это заставляет звезду счастливо улыбаться.

Стоит отметить, что на этом снимке запечатлен кадр из фильма «Смешная жизнь», в котором снималась Кравченко.

Поклонники актрисы активно комментируют снимок.

«Прелесть какая», «Танечка! Обожаю!!! В одном фото все можно понять о человеке здоровья и много ролей», «Вы Талантище вас любит вся страна», «Прекрасная женщина, и очень хороший человек супер фото», «Искренний человек», «Какая Вы позитивная», «Какие у Вас красивые КОЛЕНКИ», «Безграничная любовь!», «Всегда такая жизнерадостная и солнечная», »Любимая Актриса. Дай Бог Вам здоровья», «Какая же вы прекрасная», «Вау, какая собачка, не собачка, а ляля», «Татьяна любит собачек?», «Какая чудесная фотка!!! Душа, тепло и нежность!!! Вы великолепны!», - пишут люди.

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