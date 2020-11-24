Известная актриса Татьяна Кравченко, звезда сериала "Сваты", удивила неожиданным образом

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Кравченко запечатлена с копной коротких ярко-рыжих кудрей. Ее губы накрашены насыщенно красно помадой. А на шее связка бус.

В Сети активно комментируют непривычный зрителям «Сватов» образ артистки. Ее даже сравнили с Примадонной.

«Это не ваш образ! 😂», «Рыжая бестия», «Ну, не Примадонна», «Огонь женщина», «В любом образе прекрасна», «Образ супер😍❤️», «Вау», «Огненная бестия», «Супер-леди», «Как всегда, класс», «Веселенько», «Бомбезно», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Кравченко призналась, что перенесла чувства к своему сериальному супругу Ивану Будько (Федору Добронравову) в реальную где было много постельных сцен.

Кравченко призналась, что Доронравов отверг ее ухаживания, за что она благодарна, ведь им удалось остаться друзьями.

Напомним, довольная Валюха из "Сватов" произвела фурор элегантным образом, фото преображения.

А еще Politeka писала, что Валюха, Женька, Добронравов и другие звезды "Сватов" порадовали фото, где они все вместе.

Также Politeka сообщала, что радостная Кравченко из "Сватов" покорила цветущим видом с обаятельным красавцем.