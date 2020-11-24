Відома модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, показала себе в незвичайному образі
На фото Ніколь показала себе в сукні з вирізами. Красуня вирішила не надягати білизну, а позувала перед маленьким дзеркальцем. Образ модель доповнила ланцюжком на шиї, а сама спокусливо вигнулася. Дівчина знімала своє відображення на телефон, хвалячись витонченою фігурою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:
"Сукня-мрія", "добре", "це плаття вогонь", "шалено красива", "Ола", "стильне і елегантне плаття"," вогонь в Німеччині"," красиве дзеркало", " як фотограф, мені подобається ідея і перспектива!", "Королева краси", "якщо це не спокусливо, то я більше не знаю, що таке спокусливість", " міс Ніко, як вам вдалося домогтися такого красивого тіла?", "Спокуслива леді", "перехоплює подих", " ви тільки подивіться на цей дар від бога. Ви божевільно красиві і нікому не дозволите сказати інакше".
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Ми писали, що супермодель Ніколь Потуральскі, яка раніше зустрічалася з актором Бредом Піттом, захопила фігурою в тісній сукні.
"Оскільки ми всі залишаємося вдома, я знову можу надіти всі свої літні сукні ...» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Потуральскі позує, сидячи на краю ванни в тісній сукні, яка до непристойності обтягує її пружні принади.
Нагадавши, екс-коханка Бреда Пітта вийшла на прогулянку в пікантному ТОПі, захопивши фігурою
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