Немецкая модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная актера Брэда Питта, вышла на улицу в обескраживающем образе
Как передает Politeka.net, 27-летняя красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, глядя на которые становится не по себе.
Несмотря на холод, Николь рискнула появиться на улице в крохотном топике на завязочках, "шторки" которого еле прикрывали бюст. Сверху красотка накинула дутую курточку, которую, правда, широко распахнула, блеснув загорелым телом.
Также на ней были широкие голубые джинсы и белые кеды.
"Гуава Айс Айс Бэби🧊", - подписала кадры Потуральски.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Мне нужна эта куртка ✌️"
"Люблю это 😍"
"Ты отлично выглядишь😍"
"Вы такая красивая женщина! 😍"
"❤️ Берлинское солнце, сияние Нико"
"Самая милая девушка 🥰"
"Привет, Николь, ты забыла надеть свитер. 🥶🤪😂😘"
"Какой отличный вариант наряда😍"
"Чистый стиль и красота 💗✨😍"
Ранее мы сообщали, Потуральски выставила жаркие кадры из спальни. Девушка показала себя крупным планом, расположившись на краю расстеленной кровати. На одном из фото Николь в кремовом топе повернулась боком, соблазнив аппетитными округлостями. На другом - продемонстрировала открытую спину.
"Сияющая"; "Солнечная"; "Красиво и мило"; "Великолепная Нико 🔥"; "Ангельское солнце ☀️ 💛"; "Прекрасная королева"; "Безупречная"; "Ты великолепна"; "№1 в мире"; "Твои глаза..."; "Ошеломительная"; "Моя принцесса"; "Ты выглядишь идеально. У тебя красота, которая заставляет сердце биться чаще", - отреагировали пользователи.
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