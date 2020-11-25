Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret похвалилася перед дзеркалом ідеальними рельєфами

Зірка, яка з раннього дитинства займалася спортом, не втомлюється вражати досконалими формами, пише Politeka.net. Красуня зняла себе в дзеркало вітальні, поставши в обтягуючому вбранні.

Келлі позувала в чорному облягаючому топі, який підкреслив її груди. Розрізи з боків оголили ребра, а сама довжина вбрання - дала помилуватися красивим плоским і рельєфним животиком.

Зірка натягнула вище стегон тісні блакитні лосини, що підкреслили її апетитні сідниці. Стрункі ніжки виглядали чудово в обтягуючому одязі: "Сама ефектність".

Зірка була також в кросівках і шкарпетках.

Келлі вирішила прибрати волосся у високий хвіст, щоб те не заважало тренуванням. Зірка доповнила образ різними прикрасами.

Кадр не зібрав багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже був оприлюднений в сторіс.

Раніше повідомлялося, що Келлі Гейл з дитинства займалася тенісом і футболом. Красуня вирішила стати моделлю після випадкової зустрічі з модельним агентом в 13 років.

Нагадаємо, Келлі Гейл одягла білосніжне бікіні, з-під якого визирали найпотаємніші деталі.

Помітні ідеальний прес знаменитості і прекрасна зовнішність без макіяжу.

За шість годин пост зібрав майже 50 тисяч лайків і багато коментарів.

Нагадаємо також, що Келлі Гейл позувала в жовтому Бікіні на тлі скляної стіни. У дівчини було мокре тіло, але це її зовсім не бентежило. Волосся красуня залишила розпущеним, стоячи впівоберта до фотографа. Зірка дивилася прямо в об'єктив камери і демонструвала ідеальне тіло.

Нагадаємо, Келлі Гейл з Victoria's Secret в тісному топі влаштувала "дорослі" танці на камеру

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