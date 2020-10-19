Звезда Victoria’s Secret и популярная модель Келли Гейл показала идеальную фигуру, устроив «взрослые» танцы на камеру

Кадры красотка опубликовала у себя в TikTok, передает Politeka.

«Сделала блины. Съела их. И теперь снимаю ролик для TikTok», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Келли Гейл в облегающем топе и спортивных штанах устраивает элегантный танец на камеру, демонстративно тряся упругим бюстом.

«Как трясутся, вот это настоящее загляденье», «ты знаешь, а не плохо получилось. Ну, кроме концовки», «вот это я называю, продуктивный день», «ты устроила настоящий разнос», - пишут пользователи сети.

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На фото Келли показалась в бикини на веревочках, устроившись на песке у воды. Красотка соблазнительно выгнулась, а волосы оставила распущенными. Модель рукой зафиксировала голову, а сама смотрела в обьектив камеры. Фотография вышла довольно соблазнительной и жаркой.

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