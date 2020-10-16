Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала себя и рассказала о рутине

На фото Келли позировала в красном бикини на пирсе. Звезда была без обуви, а на фоне можно увидеть водоем. Гейл взялась рукой за волосы, демонстрируя точеное тело, которое практически не было прикрыто. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Утренняя рутина", - подписала фотографию Келли.

Фанаты поставили более 22 тысяч лайков и написали комментарии:

"Цели тела", "откуда твое бикини", "Моя любимая модель VS - абсолютно натуральная и шикарная! А тренировки у нее просто. Попробовал большинство из них, результаты потрясающие", "Вода холодная", "Ошеломляющая красота", "Великолепная", "Одна на миллион, Келли Гейл", "Красивая и сексуальная девушка", "Оглушающая. Великолепно", "Ты красивая женщина", "Гауд, твое тело такое прекрасное, дорогая, Хочешь встретиться?", "Быстро накормите ее", "Я думаю, что название, имеющее имя «Тело», должно быть передано Келли, без сомнения".

Сообщалось, что известная модель и бывший ангел Victoria’s Secret Келли Гейл в мини-бикини похвасталась формами в раскованной позе.

На снимке Келли сидит на кожаном кресле, эффектно закинув ноги на пульт управления и подняв руки. Модель надела крохотный ярко-голубой купальник на тонких бретельках.

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