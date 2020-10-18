Известная модель Келли Гейл, которая участвовала в показах Victoria’s Secret, восхитила смелыми кадрами в бикини

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала очень жаркий снимок. Красотка стояла на фоне моря в тесном купальнике, который обтянул ее пышную грудь. Модель была мокрой, на ее теле просматривались влажные капельки. Судя по подписи к фото, она была в сауне.

Стоит отметить, что выглядела Гейл превосходно. На фото можно рассмотреть ее упругое тело, соблазнительные изгибы и рельефный пресс.

«Сауна», - оставила короткую подпись к фото модель.

Всего за полчаса ее фото собрало почти 12 тысяч лайков. В комментариях ей оставили много положительных отзывов.

«Вкусно», «Сладкая конфетка», «Вау, Келли», «Вы потрясающая, я самый большой ваш испанский фанат и надеюсь, что вы приедете в гости», «Убиваешь меня», «Какое тело», «Приезжайте в Турцию», «Королева», «Огонь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Келли Гейл вскружила голову видом в красном бикини на веревочках. Девушка стояла около панорамного окна, демонстрируя свою фигуру во всей красе. Волосы у модели были распущены. На снимке можно в подробностях рассмотреть сочную фигуру красотки, ее пышную грудь и плоский животик.

Напомним, что Келли Гейл потрясла бесстыжей позой в микро-бикини, фото на грани: "Слишком...".

Как сообщала Politeka, худощавая Келли Гейл показала наслаждение в микро-бикини: "Одна на миллион".

Также Politeka писала, что Келли Гейл в бикини на веревочках показала райский вид: "Разрушительница сердец".