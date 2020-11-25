Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret похвасталась перед зеркалом идеальными рельефами
Звезда, которая с раннего детства занималась спортом, не устает впечатлять совершенными формами, пишет Politeka.net. Красотка сняла себя в зеркало гостиной, представ в обтягивающем наряде.
Келли позировала в черном облегающем топе, подчеркнувшем ее грудь. Разрезы по бокам оголили ребра, а сама длина наряда - дала полюбоваться красивым плоским и рельефным животиком.
Звезда натянула выше бедер тесные голубые лосины, подчеркнувшие ее аппетитные ягодицы. Стройные ножки смотрелись великолепно в обтягивающей одежде: "Сама эффектность".
Звезда была также в кроссовках и носках.
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Келли решила убрать волосы в высокий хвост, чтобы те не мешали тренировкам. Звезда дополнила образ различными украшениями.
Кадр не собрал много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь был обнародован в сторис.
Ранее сообщалось, что Келли Гейл с детства занималась теннисом и футболом. Красотка решила стать моделью после случайной встречи с модельным агентом в 13 лет.
Напомним, Келли Гейл надела белоснежное бикини, из-под которого выглядывали самые сокровенные детали.
Заметны идеальный пресс знаменитости и прекрасная внешность без макияжа.
За шесть часов пост собрал почти 50 тысяч лайков и много комментариев.
Напомним также, что Келли Гейл позировала в желтом бикини на фоне стеклянной стены. У девушки было мокрое тело, но это ее совсем не смущало. Волосы красотка оставила распущенными, стоя вполоборота к фотографу. Звезда смотрела прямо в объектив камеры и демонстрировала идеальное тело.
Напомним, Келли Гейл из Victoria’s Secret в тесном топе устроила «взрослые» танцы на камеру
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