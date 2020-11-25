Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret похвасталась перед зеркалом идеальными рельефами

Звезда, которая с раннего детства занималась спортом, не устает впечатлять совершенными формами, пишет Politeka.net. Красотка сняла себя в зеркало гостиной, представ в обтягивающем наряде.

Келли позировала в черном облегающем топе, подчеркнувшем ее грудь. Разрезы по бокам оголили ребра, а сама длина наряда - дала полюбоваться красивым плоским и рельефным животиком.

Звезда натянула выше бедер тесные голубые лосины, подчеркнувшие ее аппетитные ягодицы. Стройные ножки смотрелись великолепно в обтягивающей одежде: "Сама эффектность".

Звезда была также в кроссовках и носках.

Келли решила убрать волосы в высокий хвост, чтобы те не мешали тренировкам. Звезда дополнила образ различными украшениями.

Кадр не собрал много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь был обнародован в сторис.

Ранее сообщалось, что Келли Гейл с детства занималась теннисом и футболом. Красотка решила стать моделью после случайной встречи с модельным агентом в 13 лет.

Напомним, Келли Гейл надела белоснежное бикини, из-под которого выглядывали самые сокровенные детали.

Заметны идеальный пресс знаменитости и прекрасная внешность без макияжа.

За шесть часов пост собрал почти 50 тысяч лайков и много комментариев.

Напомним также, что Келли Гейл позировала в желтом бикини на фоне стеклянной стены. У девушки было мокрое тело, но это ее совсем не смущало. Волосы красотка оставила распущенными, стоя вполоборота к фотографу. Звезда смотрела прямо в объектив камеры и демонстрировала идеальное тело.

Напомним, Келли Гейл из Victoria’s Secret в тесном топе устроила «взрослые» танцы на камеру

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