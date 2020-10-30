Популярная модель Келли Гейл из бренда Victoria’s Secret развлеклась на пляже с верным другом

Она разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новые фото, на которых предстала в ярком купальнике с цветочным рисунком, передает Politeka.net. Знаменитая девушка расселась на песке, широко раздвинув ноги и повернулась лицом к солнцу. На снимках можно заметить, что ткань сильно натянулась под внушительным бюстом и едва выдерживает давление.

При этом девушка нежно обняла руками рыжую собачку, которая подбежала с мячиком в зубах. Судя по всему, Келли Гейл вывела своего питомца погулять, пока сама отдыхает между съемками. В описании модель указала, что ее питомца зовут Элли. На одном из кадров красотка повернулась к собаке и улыбнулась, светясь от счастья.

Пляжные кадры прокомментировали многие пользователи социальной сети:

"Самая милая"; "Такое сексуальное тело"; "Оу, я люблю вас обоих 😘😍"; "Щенячья любовь"; "Вау!!!! Ты очень сексуальная девушка в бикини !!!!! я люблю это!!!".

Ранее Келли Гейл сфотографировалась на фоне моря в тесном купальнике. На ее теле блестели влажные капельки, судя по тексту в описании, девушка только вышла из сауны.

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