Знаменитий український танцюрист і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма похвалився фігурою в одних плавках

Як передає Politeka.net, знімки хореограф показав у себе в Instagram.

Зараз, коли Влад Яма відновлюється після перенесеної операції, мабуть він вирішив поповнити запас позитивних емоцій, переглядаючи фотографії. Архівними кадрами хореограф поділився і зі своїми фоловерами.

На опублікованих знімках, Влад Яма зображений на набережній в Дубаї. Хореограф позує в одних плавках, демонструючи спокусливі рельєфи своєї фігури.

"Мій перший чемпіонат з бодібілдингу", - підписав фото танцюрист.

На фото Яма приймає пози, характерні для змагань стронгменів.

Схоже, у чоловіка Наташі Корольової Тарзана, який любить хвалитися своїм тілом, з'явився конкурент.

Але не обійшлося і без гумору.

Нагадаємо, нещодавно Влад Яма з дружиною лілією і сином Леоном знову відпочивали в ОАЕ. Зоряне сімейство не тільки купалося в морі і засмагало на пляжі, але навіть вирушило в пустелю на сафарі.

Але через поїздку у хореографа не було достатньо часу для підготовки до виступу на "Танцях з зірками". Номер з Юлією Саніною та Дмитром Жуком яма репетирував тільки раз. А під час виконання номера в ефірі шоу хореограф отримав травму, через що знадобилася операція.

Нагадаємо, що Влад Яма зізнався в помилці з дружиною Лілією, шлюб опинився під загрозою: "для дівчини це важливіше".

Як повідомляла Politeka, Влад Яма на рідкісному фото з дружиною і сином здивував схожістю з Джиганом: "Сімейка Аддамс!".

Також Politeka писала, що Влад Яма показав шалені розваги до травми на "Танці з зірками«:" шолом і повний газ!».