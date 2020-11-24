Знаменитий український танцюрист і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма похвалився фігурою в одних плавках
Як передає Politeka.net, знімки хореограф показав у себе в Instagram.
Зараз, коли Влад Яма відновлюється після перенесеної операції, мабуть він вирішив поповнити запас позитивних емоцій, переглядаючи фотографії. Архівними кадрами хореограф поділився і зі своїми фоловерами.
На опублікованих знімках, Влад Яма зображений на набережній в Дубаї. Хореограф позує в одних плавках, демонструючи спокусливі рельєфи своєї фігури.
"Мій перший чемпіонат з бодібілдингу", - підписав фото танцюрист.
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На фото Яма приймає пози, характерні для змагань стронгменів.
Схоже, у чоловіка Наташі Корольової Тарзана, який любить хвалитися своїм тілом, з'явився конкурент.
Але не обійшлося і без гумору.
Нагадаємо, нещодавно Влад Яма з дружиною лілією і сином Леоном знову відпочивали в ОАЕ. Зоряне сімейство не тільки купалося в морі і засмагало на пляжі, але навіть вирушило в пустелю на сафарі.
Але через поїздку у хореографа не було достатньо часу для підготовки до виступу на "Танцях з зірками". Номер з Юлією Саніною та Дмитром Жуком яма репетирував тільки раз. А під час виконання номера в ефірі шоу хореограф отримав травму, через що знадобилася операція.
Нагадаємо, що Влад Яма зізнався в помилці з дружиною Лілією, шлюб опинився під загрозою: "для дівчини це важливіше".
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