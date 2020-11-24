Знаменитый украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма похвастался фигурой в одних плавках

Как передает Politeka.net, снимки хореограф показал у себя в Инстаграм.

Сейчас, когда Влад Яма восстанавливается после перенесенной операции, видимо он решил пополнить запас позитивных эмоций, пересматривая фотографии. Архивными кадрами хореограф поделился и со своими фолловерами.

На опубликованных снимках, Влад Яма запечатлен на набережной в Дубае. Хореограф позирует в одних плавках, демонстрируя соблазнительные рельефы своей фигуры.

«Мой первый чемпионат по бодибилдингу», - подписал фото танцор.

На фото Яма принимает позы, характерные для соревнований стронгменов.

Похоже, у мужа Наташи Королевой Тарзана, который любит хвастаться своим телом подобным образом, появился конкурент.

Но не обошлось и без юмора.

Напомним, недавно Влад Яма с женой Лилией и сыном Леоном снова отдыхали в ОАЭ. Звездное семейство не только купалось в море и загорало на пляже, но даже отправилось в пустыню на сафари.

Но из-за поездки у хореографа не было достаточно времени для подготовки к выступлению на "Танцях з зірками". Номер с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком Яма репетировал только раз. А во время исполнения номера в эфире шоу хореограф получил травму, из-за чего понадобилась операция.

Напомним, что Влад Яма признался в ошибке с женой Лилией, брак оказался под угрозой: "Для девушки это важнее".

Как сообщала Politeka, Влад Яма на редком фото с женой и сыном удивил сходством с Джиганом: "Семейка Аддамс!".

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