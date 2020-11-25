Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер спокусила формами разом зі своєю подружкою

Зірка кілька годин тому похвалилася формами разом зі своєю відомою подругою, моделлю Анастасією Караніколау, пише Politeka.net. Спекотне фото тут же розлетілося мережею.

Варто відзначити, що архівний знімок зірка розмістила у своєму сторіс. Обидві знаменитості вбралися в обтягуючі напівпрозорі сукні різних кольорів. Тканина була тонкою, тому можна було розглянути пружні сідниці обох красунь: "Ох, і безсоромниці".

Кайлі і Стейсі позували на сходах.

Моделі не наділи білизни, проте вставши перед камерою обличчям, Дженнер вирішила все ж прикрити найінтимніше руками.

При цьому подруга знаменитості встала спиною, блиснувши своєю п'ятою точкою.

Кадр вийшов дуже гарячим, і у фан-групі Instagram зібрав понад 9000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі захоплювалися фігурами обох красунь, написавши їм масу компліментів.

Варто відзначити, що Кайлі Дженнер і Анастасія Караніколау дружать з дитинства. Анастасія дуже часто навідувалася в будинок до Кардашьян-Дженнер і багато часу проводила з Кайлі.

Обидві роз'їжджають на дорогих автомобілях, відпочивають на престижних курортах і влаштовують спільні шопінг-тури — загалом, все в дусі сімейства Кардашьян.



Нагадаємо, Кайлі Дженнер похвалилася формами в обтягуючій сукні, під якою, ймовірно, не було білизни. Кайлі розстебнула кілька гудзиків, щоб надати знімку ще більшої відвертості.

Красуня присіла на ліжко, і підняла наряд, ніби плануючи його зірвати з себе.

Нагадаємо, спокуслива модель розчахнула наряд, під яким не виявилося білизни

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