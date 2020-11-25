Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер соблазнила формами вместе со своей подружкой

Звезда несколько часов назад похвасталась формами вместе со своей известной подругой, моделью Анастасией Караниколау, пишет Politeka.net. Жаркое фото тут же разлетелось по сети.

Стоит отметить, что архивный снимок звезда разместила в своем сторис. Обе знаменитости нарядились в обтягивающие полупрозрачные платья разных цветов. Ткань была тонкой, поэтому можно было рассмотреть упругие ягодицы обеих красоток: "Ох, и бесстыдницы".

Кайли и Стэйси позировали на лестнице.

Модели не надели белья, однако встав перед камерой лицом, Дженнер решила все же прикрыть самое интимное руками.

При этом подруга знаменитости встала спиной, блеснув своей пятой точкой.

Кадр получился очень горячим, и в фан-группе Инстаграм собрал более 9000 лайков и много комментариев. Пользователи сети восхищались фигурами обеих красоток, написав им массу комплиментов.

Стоит отметить, что Кайли Дженнер и Анастасия Караниколау дружат с детства. Анастасия очень часто наведывалась в дом к Кардашьян-Дженнер и много времени проводила с Кайли.

Обе разъезжают на дорогих автомобилях, отдыхают на престижных курортах и устраивают совместные шопинг-туры — в общем, все в духе семейства Кардашьян.



Напомним, Кайли Дженнер похвасталась формами в обтягивающем платье, под которым, вероятно, не было белья. Кайли расстегнула несколько пуговиц, чтобы придать снимку еще большей откровенности.

Красотка присела на кровать, и приподняла наряд, будто планируя его сорвать с себя.

Напомним, соблазнительная модель распахнула наряд, под которым не оказалось белья

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