Известная модель Кайли Дженнер показала себя и рассказала о любви
На фото Кайли позировала в джинсах и топе, которым обтянула пышный бюст. Дженнер позировала на фоне легендарного спорткара, а руки подняла вверх и взялась за волосы. Фото вышло довольно солнечным и даже соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Люблю это для тебя", - написала девушка под фото.
Фанаты поставили миллионы лайков и написали комментарии:
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"Вот как ты себя чувствуешь во вторник !!!", "Дай мне водить машину", «Этот фильтр такой милый», "Разве это новое обновление Instagram не сбивает с толку? я всегда нажимаю на барабаны, когда хочу что-то опубликовать", "Твой лук идеален", "Ты безумна", "Вы любите Кайли, как люблю ее я?", "Вы можете купить мне Supra :)", "Моя мама сказала, что Кайли безупречная", "Вот это мамочка", "Энергия зашкаливает", "Это Toyota Camry, нет сомнений".
Сообщалось, что американская модель Кайли Дженнер свела с ума соблазнительным образом и неожиданным приглашением.
23-летняя миллиардерша, сестра Ким Кардашьян опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в малиновой шелковой рубашке и обтягивающих оранжевых брюках.
Напомним, пышногрудая Кайли Дженнер прикрыла скользящим шелком свои формы без белья
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