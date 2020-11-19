Известная модель Кайли Дженнер показала себя и рассказала о любви

На фото Кайли позировала в джинсах и топе, которым обтянула пышный бюст. Дженнер позировала на фоне легендарного спорткара, а руки подняла вверх и взялась за волосы. Фото вышло довольно солнечным и даже соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Люблю это для тебя", - написала девушка под фото.

Фанаты поставили миллионы лайков и написали комментарии:

"Вот как ты себя чувствуешь во вторник !!!", "Дай мне водить машину", «Этот фильтр такой милый», "Разве это новое обновление Instagram не сбивает с толку? я всегда нажимаю на барабаны, когда хочу что-то опубликовать", "Твой лук идеален", "Ты безумна", "Вы любите Кайли, как люблю ее я?", "Вы можете купить мне Supra :)", "Моя мама сказала, что Кайли безупречная", "Вот это мамочка", "Энергия зашкаливает", "Это Toyota Camry, нет сомнений".

Сообщалось, что американская модель Кайли Дженнер свела с ума соблазнительным образом и неожиданным приглашением.

23-летняя миллиардерша, сестра Ким Кардашьян опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в малиновой шелковой рубашке и обтягивающих оранжевых брюках.

Напомним, пышногрудая Кайли Дженнер прикрыла скользящим шелком свои формы без белья

А еще Politeka писала, что сочная сестра Кардашьян Кайли Дженнер прикрыла бюст мехом, превратившись в знойного Гринча

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер в купальнике на веревочках показала самые загорелые места



