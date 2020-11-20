Известная модель Деми Роуз показала себя экстремально близко
На фото Деми позировала в белой кофточке, которую расстегнула перед съемкой. Роуз снимала себя довольно близко и сделала акцент на пышной груди, которая прямо выпирала из наряда. Волосы красотка собрала назад, а губки сделала "бантиком", благодаря чему фото получилось еще более жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь красотка выбросила снимок в сторис Инстаграм.
Сообщалось, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз похвасталась пышным бюстом в спортивном топе.
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На фото видно, что модель выглядит соблазнительно даже в черном топе после тренировок.
"Мне очень нравится, кажется шикарно; Самый невероятный образ; Слова не могут описать вас, но числа могут 10000/10 ; мне кажется, это даже страстно; Красиво ; снова эта девушка с ягодами", - написали фанаты.
Мы писали, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз в черном купальнике показала яркий образ на пляже.
В открытом черном бикини без принтов девушка выглядела довольно соблазнительно, а такого же цвета шляпа с крупными камнями придала ее образу нотку дерзости.
Напомним, полностью раздетая Деми Роуз ошеломила размером бюста и пробудила страсть
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