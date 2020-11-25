Відома модель Анастасія Квітко, яку називають корейською Кардаш'ян, показала в розкішному образі

На фото Квітко позувала в бікіні з золотими мотузочками, яке ледве вмістило шостий розмір красуні. Анастасія відчинила шубку, яку накинула зверху, хвалилася апетитними формами, які так і вабили. Волосся у дівчини було розпущеним, а образ модель доповнила яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Вау, як красиво", "Прекрасна Квітко"," Доброго ранку, дорога", " Коли моя лялька?", "Супер красуня", "моя маленька істота любить тусуватися з тобою", "ти троянда Сарона, Лілія Долін, любов моя", "дуже-дуже красиво і дуже-дуже спокусливо, неймовірно хороша дівчинка".

Повідомлялося, що російська модель Анастасія Квітко показала свої достоїнства в сукні з вирізами.

Так, в одній з фан-сторінок з'явився знімок Насті в чорній сукні з вирізом в районі грудей. У такому вигляді пишногруда знаменитість пройшлася по вулиці. Бюст без білизни чи не вистрибував з такого відвертого вбрання. В очі кидається нереалістично тонка талія і пишні стегна.

Нагадавши, Російська Кардашьян втиснула апетитний "ананасик" у вузькі джинси, ніхто не встоїть

А ще Politeka писала, що російська Кардашьян "розірвала" купальник своїми неймовірними розмірами

Також Politeka повідомляла, що російська Кардашьян в невидимих легінсах зігнулася, забувши про норми пристойності



