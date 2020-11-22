Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, в тесном купальнике показала все, чем гордится

Начало карьеры знаменитости было не очень удачным, передает Politeka.net. Будущая знаменитость родилась в Калининграде, где стала одной из моделей агентства «New Stars». Руководство последнего просило ее похудеть.

Однако жизнь Анастасии заиграла в новыми красками, когда она произвела впечатление своей нестандартной внешностью на фотографа Анвара Норова. Так, с 2011 года карьера красотки начала расти. Квитко стала принимать участие не только в съемках для журналов, но и стала представительницей бренда "Kanye West Clothing", создателем которого является рэпер Канье Уэст.

Сейчас у красотки гигантская фан-база. Пользователи сети создают соответствующие странички в Инстаграм. Так, в одной из них появились архивные фото звезды в купальнике, который казался порванным.

Модель надела светлый купальник, из которого едва ли не выпрыгивал бюст. Для пущей откровенности Анастасия намазалась лосьоном, и ее загоревшие груди стали эффектно сиять на солнце.

Фото собрало за непродолжительное время 100 лайков и много комментариев, в основном, состоящих из смайликов. Пользователи сети писали массу приятного в сторону знойной красотки.

"Искусство соблазна", - написал один из поклонников.

Напомним, Анастасия Квитко позировала в вязаном топе с большим декольте, из которого едва ли не выскальзывал бюст, и в длинной юбке. Из выреза кокетка выставила стройные ножки.

Модель распустила волнистые волосы, и повернула голову вбок. Глаза красотки были закрыты, а губы она немного выставила вперед.

Напомним, что Анастасия Квитко приспустила топ и явила миру свои "поспевшие дыни": "Нимфа".

Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко в "невидимом" топе восхитила размером "кокосиков": "Моя богиня".

Также Politeka писала, что Анастасия Квитко обтянула огромные ягодицы белой сеточкой: "Это не персик, а целый арбуз".