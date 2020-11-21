Российская модель Анастасия Квитко, которую сравнивают с американской знаменитостью Ким Кардашьян, похвасталась фигурой в облегающих леггинсах

Как сообщает Politeka, снимок девушка опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Леггинсы», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Квитко позирует спиной на камеру в тесных леггинсах и не менее соблазнительном топе, до неприличия изогнувшись перед камерой. Дополняли образ знаменитости идеальной прической.

«Ух, царица – формы просто бомба», «вау!», «обожаю тебя», «самая красивая и невероятная», «очень круто получилась», «принцесса на все сто», «это настоящий пожар», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали ранее, известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в максимально горячем образе.

На фото Анастасия позировала в наряде из прозрачной сеточки, который практически ничего не скрыл. Квитко оставила волосы распущенными и развернулась спиной, приподняв одну ножку, что показать аппетитные ягодицы. Кадр вышел очень жарким и соблазнительным, ведь красотка практически ничего не скрыла на нем.

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