Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, впечатлила размерами форм в леопардовом бикини

Модель в модном леопардовом бикини не стала скрывать достоинства и показала всю себя в неоднозначном виде прямо перед камерой. Девушка привыкла к комплиментам и восхищению, поэтому старается как можно чаще выкладывать подобные кадры в Инстаграм.

Благодаря необычно тонкой талии и пышному бюсту с ягодицами, Квитко всегда оказывается в центре обсуждений. Она рекламирует белье и купальники фактически каждый день, а лучшие из сделанных фото показывает на своей странице.

Как можно заметить на фото, выглядит знаменитость отлично, а ее формы с трудом можно прикрыть тканью. Верхняя часть бикини, к примеру, попросту соскользнула с бюста девушки и показала много лишнего.

Вот что пишут в сети:

«Линдааааа колаааааа, детка 😘😘😘;Я бы хотел быть с этой тигрицей. опасная охота 😍; Какая восхитительная девушка; Красивые платья❤️; Как красиво ❤️❤️; Красиво 👏; Многогранность твоего тела заставляет нас любить твои формы; ты как огонь, возникающий из первой искры ... Грехи плотских желаний не наполнены вечной любовью; такие красивые девчушки; Потрясающе 👍😘; Я хочу, чтобы леопардовый кот меня проглотил; Очень видно, что накачаны грудь и попа - чрезмерно, и похоже, вырезаны нижние рёбра ... про лицо вообще молчу; раздутая кукла».

Мы также писали, что Квитко считает, что она даже лучше, чем Ким Кардашьян, с которой ее часто сравнивают, пользователи Инстаграм нередко критикуют девушку и даже высмеивают за очевидную пластику из-за непропорциональных форм.

Но саму Анастасию это не волнует, она заявляет, что не пользовалась услугами хирурга даже несмотря на то, что ее кадры из подросткового возраста говорят об обратном.

На одном из своих кадров Анастасия в очередной раз продемонстрировала пышные достоинства и едва прикрыла самое главное салатовым бикини. Как и ожидалось, поклонники безразличными не остались.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов