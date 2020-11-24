Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала себе в незвичайному образі

На фото Ходченкова позувала в сукні, тільки верх якого можна побачити на фото. Зате добре помітно велике декольте красуні. Актриса дивилася в об'єктив камери, а образ доповнила яскравим мейкапом і золотими сережками у вигляді кілець. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"В очікуванні.....",- підписала фотографію Ходченкова.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, але так і хочеться додати: "Фантастична".

Російська актриса і зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова заінтригувала фанатів.

Чоловік, що знімає ролик, запитує у актриси, про що буде новий фільм, на що російська зірка відповідає: "Секс проти фемінізму". Для ефектного відеоролика актриса підібрала довгу сукню нижче колін і ефектну зачіску.

"Вчора познімали дещо", - коротко підписала Світлана Ходченкова новий ролик у своєму мікроблозі.

Ми писали, що російська актриса Світлана Ходченкова вразила красою в чорній сукні.

Так, красуня була присутня на прем'єрі нового фільму зі своєю участю. Для "виходу в світ" знаменитість вибрала чорне облягаюче плаття, а ідеальна зачіска лише додала пікантності фотографії.

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