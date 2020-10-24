Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак рассказала, что думает о комедии с Светланой Ходченковой в главной роли, которая ранее снималась в фильмах «Квартал 95»

Своим мнением Собчак поделилась у себя в Инстаграм, передает Politeka.

«Стараясь избегать массовых мероприятий, светскую премьеру "Любовь без размера" я все-таки пропустила. Но от фильма самоизолироваться не стала - посмотрела 😉 История честно повеселила, Ходченкова прекрасна, особенно часть про попытки героини увеличить грудь...», - написала телеведущая.

Больше всего Собчак возмутило зачем это делать?

«Мой главный вопрос: ЗАЧЕМ?!😂

Тем более когда: #СпиДураВсеУТебяЕсть)

Но фильм зашел. С удивлением узнала, что это современная интерпретация «Касатки» Алексея Толстого, а сопродюсер @gorkyfilmstudio. В общем, считаю, ВСЕМ СМОТРЕТЬ! Нетерпеливым - уже сейчас в кинотеатрах, соблюдающим изоляцию - чуть позже на on-line площадках», - отметила она.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак огорошила выходкой в ночном клубе.

"Так... Появилась ясность по регистрации на мероприятиях a la «чад кутежа». Напомню, московские власти решили с 19 октября ввести обязательный чекин для посетителей баров и ночных клубов, которые работают после полуночи. Насколько мне известно, решение родилось в ходе переговоров с владельцами увеселительных заведений, которые и предложили эту меру, чтобы избежать более радикальных", - говорится в сообщении.

Напомним, что Собчак с затертым лицом плюнула на все и примерила деловой костюм: "Зачем вас так жестко...".

Как сообщала Politeka, Ксения Собчак без лифчика на балконе громко осрамилась перед народом: "Как всегда...".

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