37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова, которая сыграла в фильмах «Квартал 95», стала гостей фотоинтервью, в котором рассказала о своих проектах и личном

Как пишет Politeka.net, об этом стало известно из постов фотографа-интервьюера Георгия Кардавы в Инстаграм.

Он опубликовал серию фото с Ходченковой, которые сделал во время интервью. Светлана сделала невероятно красивую укладку. Ее кудри украшали изящное лицо, превращая ее в настоящую лесную нимфу.

Стоит отметить, что сам Георгий был удивлен, что Светлана согласилась на этот смелый эксперимент, да и его подписчики оставили массу отзывов со словами восторга. Многие не могли поверить, что актриса согласилась на этот проект.

За день фото звезды собрало массу лайков и приятных слов.

«Фото – экстаз», «Ходченкова самый топ», «Ходченкова... Самая..Равных ей в России точно нет», «Безумно люблю эту солнечную мадам», «Слишком красиво», «Ходченкова совершенна!», «Гениальная актриса и просто несравненная женщина!», «Это было чудесно, Светлана потрясающая», - пишут пользователи сети.

В процессе интервью Ходченкова рассказала, что не соглашается фотографироваться с прохожими, когда ее узнают. Актриса отметила, что не против сфотографироваться со зрителями после спектакля, но когда к ней подходят с подобными просьбами на улице, она вежливо отказывает.

Напомним, что Светлана Ходченкова потрясла формами в алом топе без белья: "Шикарна!".

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