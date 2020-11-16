37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова, сыгравшая в фильмах Студии «Квартал 95», восхитила видом в купальнике

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала фрагмент видео из нового фильма. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

«Моя героиня - это чуткая, нежная, сентиментальная, сопереживающая девушка, кажется, что способная понять каждого. Такая отчаянная доброта. Мне очень хотелось не уйти в образ строгой холодной «снежной королевы» в погонах. Это было бы слишком прямолинейно, очевидно, тривиально. Поэтому очень надеюсь, что мои усилия и задачи режиссера воплотились», – рассказала Светлана Ходченкова.

На опубликованном фрагменте героиня Ходченковой снимает легкий халат и шляпу, а затем, оставшись в одном красном купальнике, направляется к бассейну. При этом, находящиеся рядом мужчины смотрят ей вслед с открытыми ртами, не в состоянии вымолвить и слово.

«Светлана, это одна из лучших ваших ролей», «Фильм очень интересный!И Вы там другая!!!!🔥🔥🔥», «Безусловно, все получилось👍А какая игра глазами, когда ваша героиня читает стих сына👋👋👋», «С большим удовольствием смотрю каждую серию! Настолько живая героиня! Вы - потрясающая актриса!», «Светлана вы просто великолепны в этом сериале) вы всегда разная) настоящая актриса)», «Светлана вы просто великолепны в этом сериале) вы всегда разная) настоящая актриса)», " Светлана здесь, ух, жара😆🔥" - пишут в комментариях.

Напомним, что Светлана Ходченкова потрясла формами в алом топе без белья: "Шикарна!".

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