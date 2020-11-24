Актриса Анна Комшал, яка виконала роль Женьки Ковальової в "Сватах", блиснула гарячим образом

Як передає Politeka.net, актриса опублікувала свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram.

Крастка блиснула фігурою в чорній сукні, яку вона доповнила витонченими босоніжками на шпильці, щоб підкреслити довгі ноги.

На одному знімку Кошмал позує стоячи, закинувши руку за голову.

На іншому вона присіла, задерла плаття і виставила одну ногу вперед ближче до камери.

Користувачі Мережі захоплюються формами актриси. У коментарях пишуть. Що Кошмал сильно схудла.

"Що за Діва???", "Легше, мала", "шикарна", "Чарівна", К"расопетка", "Ну що за красотень", "вогонь", "бомбезна😍 😍 😍", "ого. Як добре схудла. 🔥 ❤ ️ шик шикарна красуня", "Аня яка ж ти красива», "Анюта ти просто ангел", "найкрасивіша дівчина в світі. Моє серце розтануло від такої неймовірної краси", "Ого, так схудла", - засипали артистку компліментами в мережі.

Нагадаємо, апетитна Женька з "Сватів" в мікрошортиках подражнила забороненим плодом.

А ще Politeka писала, що доросла Женька з "Сватів" забула надіти ліфчик, блиснувши формами в тонкій сукні.

Також Politeka писала, що Женька з "Сватів" змінилася до невпізнання і показала нову себе.