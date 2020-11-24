Актриса Анна Комшал, яка виконала роль Женьки Ковальової в "Сватах", блиснула гарячим образом
Як передає Politeka.net, актриса опублікувала свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram.
Крастка блиснула фігурою в чорній сукні, яку вона доповнила витонченими босоніжками на шпильці, щоб підкреслити довгі ноги.
На одному знімку Кошмал позує стоячи, закинувши руку за голову.
Молода дружина Павлика відверто розповіла, як їй живеться з 54-річним співаком: "забороняє…"
Долар задав гривні шкоди, НБУ разюче змінив курс валют: чого чекати українцям
"Наречена" Харламова подражнила своєю пишною "спокусою" в тісному купальнику: "О, яка жінка!"
Друг Харламова розкрив справжню причину розлучення з Асмус: "Він схиблений на...»
На іншому вона присіла, задерла плаття і виставила одну ногу вперед ближче до камери.
Користувачі Мережі захоплюються формами актриси. У коментарях пишуть. Що Кошмал сильно схудла.
"Що за Діва???", "Легше, мала", "шикарна", "Чарівна", К"расопетка", "Ну що за красотень", "вогонь", "бомбезна😍 😍 😍", "ого. Як добре схудла. 🔥 ❤ ️ шик шикарна красуня", "Аня яка ж ти красива», "Анюта ти просто ангел", "найкрасивіша дівчина в світі. Моє серце розтануло від такої неймовірної краси", "Ого, так схудла", - засипали артистку компліментами в мережі.
Нагадаємо, апетитна Женька з "Сватів" в мікрошортиках подражнила забороненим плодом.
А ще Politeka писала, що доросла Женька з "Сватів" забула надіти ліфчик, блиснувши формами в тонкій сукні.
Також Politeka писала, що Женька з "Сватів" змінилася до невпізнання і показала нову себе.