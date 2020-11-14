Известная украинская актриса Анна Кошмал, звезда сериала «Сваты», заинтриговала поклонников кадром со съемочной площадки еще одного популярного проекта

На своей странице в социально сети Инстаграм одна из самых успешных молодых актрис Украины поделилась фотографией с подписью «Маргоша 💋» и хэштегом «#Папик2 🎬», передает Politeka.net.

На девушке – блузка с леопардовым принтом и пышными рукавами в три четверти длины, подхваченной черным поясом с пряжкой золотого цвета. Волосы актрисы накручены и волнами спадают на плечи. Она смотрит в сторону и словно что-то обдумывает.

Отметим, что в таком наряде актриса выглядит вульгарно, будто только вырвалась из 90-ых.

За первые полчаса после публикации фото собрало свыше девяти тысяч лайков.

«Вааай какая 🔥❤️», «Какая же красивая 😍😍😍», «красавица😍😍», «Прекрасная 😍😍❤️», «Шикарная ❤️❤️❤️❤️😘», «Красивая ♥️», «Милаха такая !!!💖💖💖», «Боже какая красотка 💖💖💖», «Какая милая😍😍😍», «Нет такой второй на свете женщины! Загадочная и неповторимая✨ Всегда приятно видеть 😊💕», «Красотка ты прекрасна😍😍🔥», – не жалеют комплиментов поклонники, которые с нетерпением ждут выхода второго сезона сериала «Папик».

Ранее Анна восхитила фанатов женственностью на новом фото. Она позировала в легком платье. Красотка оставила волосы распущенными, запрокинув голову назад. На нескольких чувственных кадрах Анна показала свою фигуру в лучах света. Снимки получились эффектными и соблазнительными.

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