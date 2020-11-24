Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як проводить відпочинок

На фото Волочкова позувала в міні-сукні і чорних окулярах. Образ Анастасія доповнила тапочками з квіточками зверху. Зірка сиділа на краю басейну, хвалячись довгими ногами, які простягнула вперед. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Краса очима коханого. Це прекрасна наша романтична подорож. Я всім бажаю щастя!",- написала Анастасія під фото.

Фанати нічого не писали в коментарях, так як Волочкова не любить критики на свою адресу, і поставили менше тисячі лайків.

Після цього балерина опублікувала ще й ролик, де зірка вже була в міні-бікіні. На кадрах прогулянки по хвилях чітко видно зайву вагу Волочкової і складки на животі, який вона посилено втягує.

Повідомлялося, що скандальна російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася шпагатом в непристойному бікіні прямо до пальми.

Волочкова влаштувала прогулянку серед тропічних рослин і прогулялася біля пальм, хвалячись мальдівським засмагою. Після цього вона вирішила продемонструвати в крихітному салатовому бікіні свою розтяжку і зробила шпагат прямо до пальми.

Ми писали, що скандально відома балерина Анастасія Волочкова вирушила на Мальдіви звідки публікує фото в бікіні.

В одному з останніх постів Волочкова постала в крихітному бікіні рожево-чорного кольору. Трикутні клаптики тканини обтягнули груди, натягнувшись під її вагою.

Нагадавши, підхмелена Волочкова похвалилася засмаглим тілом в безсоромному бікіні

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