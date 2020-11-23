Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как проводит отпуск

На фото Волочкова позирует в бикини на веревочках. Звезда стояла на берегу моря и немного выгнулась, хвастаясь загорелым телом. Фото получилось солнечным и непринужденным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это настоящее блаженство", - написала Волочкова под фотографией.

На втором фото Волочкова показывает свой столик. На нем можно увидеть два бокала с хмельными напитками и стакан воды. Рядом еще лежал женский кошелек.

"На здоровье", - подписала кадры Волочкова.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь Анастасия выбросила их в сторис Инстаграм, где подобных функций не присутствует.

После этого Анастасия добавила еще одно фото на пляже, где она стоит возле экзотической растительности. Волочкова улыбалась и подняла руки вверх.

"На Мальдивах от счастья, Красоты и романтики вырастают не только пальмы, но и крылья!"

Сообщалось, что скандально известная балерина Анастасия Волочкова отправилась на Мальдивы откуда публикует фото в бикини.

В одном из последних постов Волочкова предстала в крохотном бикини розово-черного цвета.

Треугольные лоскутки ткани обтянули грудь, натянувшись под ее тяжестью.

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А еще Politeka писала, что разбухшая Волочкова раскорячилась в опасной позе и распугала весь пляж

Также Politeka сообщала, что Волочкова взобралась на спинку дивана в диком бикини на веревочках



