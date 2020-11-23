Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как проводит отпуск
На фото Волочкова позирует в бикини на веревочках. Звезда стояла на берегу моря и немного выгнулась, хвастаясь загорелым телом. Фото получилось солнечным и непринужденным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Это настоящее блаженство", - написала Волочкова под фотографией.
На втором фото Волочкова показывает свой столик. На нем можно увидеть два бокала с хмельными напитками и стакан воды. Рядом еще лежал женский кошелек.
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"На здоровье", - подписала кадры Волочкова.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь Анастасия выбросила их в сторис Инстаграм, где подобных функций не присутствует.
После этого Анастасия добавила еще одно фото на пляже, где она стоит возле экзотической растительности. Волочкова улыбалась и подняла руки вверх.
"На Мальдивах от счастья, Красоты и романтики вырастают не только пальмы, но и крылья!"
Сообщалось, что скандально известная балерина Анастасия Волочкова отправилась на Мальдивы откуда публикует фото в бикини.
В одном из последних постов Волочкова предстала в крохотном бикини розово-черного цвета.
Треугольные лоскутки ткани обтянули грудь, натянувшись под ее тяжестью.
Напомним, здоровенная Волочкова в блестящем мини закрыла собой любовника, странное фото
А еще Politeka писала, что разбухшая Волочкова раскорячилась в опасной позе и распугала весь пляж
Также Politeka сообщала, что Волочкова взобралась на спинку дивана в диком бикини на веревочках