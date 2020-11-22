Балерина Анастасия Волочкова эпатировала публику новыми кадрами с отдыха на Мальдивах

Как передает Politeka.net, 44-летняя звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм.

На одном из них артистка предстала в белом коротеньком платье-накидке, удобно расположившись на кремовом диване. Босая Анастасия сверкнула длинными ногами, изобразив томность и негу.

"Прекрасное начало дня в уютной гостиной виллы🌴 Здесь в этом райском месте дни пролетают быстро, но мы наслаждаемся каждой минутой😊🌴🌺 Радости и любви.😊 Если вы тоже захотите когда-нибудь побывать на этом острове, я вскоре подскажу, как это можно сделать.🐣", - подписала фото Волочкова.

На других кадрах балерина продемонстрировала растяжку, высоко взмахнув ногой, оперевшись о деревянный столбик, прикрепленый к пальме. Бесстыдная артистка задрала синее платье в белый горошек выше головы. "Воздушная" юбка эффектно разлетелась во время ее финта.

"Высота - это сила.💃🩰🦢🌴🌺 Экзерсис по-мальдивски😉🌴 Красиво?😊", - говорится в подписи.

Отметим, экзерсис - комплекс тренировочных упражнений, которые составляют основу урока классического танца.

К сожалению, публика не может ответить, красиво ли, так как балерина закрыла возможность оставлять комментарии.

Ранее мы сообщали, Волочкова частенько выставляет фото в бикини. Отдых на Мальдивах - не исключение. Балерина встала на колени на белом песочке, раздвинув ноги - ее не смутило то, что плавки ее розового купальника были экстрамаленькими.

"Любите и будьте любимы! Это такое счастье!🙏❤️🔥 И удобно, когда фотограф - любимый.😂🎥 Всегда рядом😊 И всегда с любовью.❤️", - подписала снимок звезда, намекнув, что ее фотографировал жених, которого, впрочем, звезда тщательно скрывает от людских глаз.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми

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